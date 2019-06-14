《窩輪豪情－梁業豪》港元利率期貨差價買賣

《窩輪豪情》為了避免利率下降，影響將來定期存款所得的利息收入，投資者可買入一個月

或三個月港元利率期貨合約，以訂立遠期存款利率。若利率於延續或訂定定期存款時下降，來自

平掉一個月或三個月港元利率期貨好倉的利潤便可彌補部分或全部額外利息收入的損失。

投資者可利用一系列的一個月和三個月港元利率期貨合約，對沖為期一個月至兩年的港元利

率風險。若投資者預期利率下降，可買入一個月或三個月港元利率期貨合約圖利。若利率下降，

一個月和三個月港元利率期貨價格將會上升。相反，若投資者預期利率上升，可沽出一個月或三

個月港元利率期貨合約圖利。若利率上升，一個月和三個月港元利率期貨價格將會下跌。

一個月和三個月港元利率期貨為投資者提供了多元化的差價買賣機會。若投資者相信一個月

和三個月港元利率期貨差價將呈現變化，可選用孳息差價買賣方式圖利，即同時買賣不同合約。

此外，孳息差價買賣方式亦應用於兩種短期利率合約，讓投資者可進行跨市場差價買賣。舉個例

說，他可同時買賣三個月歐洲美元期貨和港元利率期貨。另一方面，一個月和三個月港元利率期

貨合約的相互配合能讓投資者有效對沖一般遠期利率合約和極短期的遠期利率合約。結合使用不

同期限的一個月和三個月港元利率期貨，投資者可對沖一系列遠期利率合約。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

