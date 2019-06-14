【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入，待新管理層上場扭轉困局

《經濟通通訊社記者李皆穎、黃嘉曦１４日報道》東亞銀行（０００２３）發盈警，預料截

至今年６月底止上半年純利將顯著下降，主要由於面值約６２億元的內地貸款資產，預期惡化的

市場環境已對內地非一線城市的商業地產界別產生影響。加上有關信貸級別下調，將導致最多

３０億元的重大稅後減值損失。受盈警拖累，東亞今日早市股價急挫７﹒８７％，報２２﹒２５

元，盤中曾見２２﹒０５元為２０１６年３月以來的低位。



＊東亞壞帳情況屬市場預料之內＊



財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，東亞盈警屬意料之內，投資者因負面消息而拋

售股份亦是平常之事，而內地經濟增長放緩，內房商貸款撥備明顯受影響，從而影響該公司於內

地的業務增長。他認為，未來兩年東亞續受壞帳問題困擾「在所難免」，始終銀行業仍需面對「

借錢容易還錢難」的問題，在經濟放緩下，該行將會更謹慎小心選擇借款人。他預期，在此困局

下，將影響東亞未來數季的盈利。

對於東亞出現壞帳情況，大華繼顯香港策略師葉國邦向《經濟通通訊社》表示，東亞出現壞

帳情況與市場預期相若，市場重新評估東亞盈利前景，故今早股價急挫逾８％亦不驚訝。他個人

認為，東亞未來對於借貸與資產審理問題會更保守，面對一些大型或二線企業再出現類似情況，

不排除會有再進行減值的可能性出現，但要視乎內地經濟情況會否繼續下行才可判斷。



＊主席李國寶今年７月１日退休＊



東亞主席李國寶將於今年７月１日退休，被問到兩位李公子是否有能力扭轉劣勢，葉國邦認

為這並不是一兩個人的能力問題，而是視乎整個東亞管理層的決心。但他相信兩名接班人已在管

理工作上有一定時期，整個管理層或有能力解決問題。對於現時是否買入東亞，他坦言現時未是

一個好的買入時間點，或待東亞業績出爐及內地經濟出現改善再考慮亦不遲。

李偉傑則認為，兩位接班人具有從商能力，或有機會扭轉有關困局。事實上，該銀行於去年

盈利約９３億元，故３０億損失並不是「世界末日」。李認為，該公司現時只是受經營環境問題

影響，料是次消息未會對長遠股價有太大影響。他相信，東亞股價短期受壓，現階段應先等待股

價整固，目前而言２０元附近見明顯支持，雖然估值吸，惟大市依然呈現拉鋸狀態，故不適宜現

價買入。



＊匯控中銀看高一線，待低收集＊



東亞盈警一出，市場擔心同樣在內地擁有業務的本地銀行股會否跟隨撥備，同樣於內地不少

擁有業務的恆生（０００１１）一同受壓，葉國邦認為，壞帳問題很難一概而論，但無可否認地

對整個本地銀行股出現負面情緒，但他相信恆生受影響不大。

對於本地銀行股而言，他較看好中銀香港（０２３８８），該行除了在港股通及債券通業務

上穩佔一席位之外，在人民幣清算業務上亦十分看重，且該行擁有國際性業務，以業務與基本面

上可被看高一線。操作方面，他則建議可待股價回調至５０月平均線（２８﹒２６９元）位置開

始收集。

李偉傑表示，恆生在內地雖然有業務，惟仍以本港業務為主導，業務受影響的程度需留意借

款行業消息影響，相信東亞發盈警為個別事件。本地銀行股中，他看好匯控（００００５），主

要由於其最新季績表現良好，加上股息超過６厘，投資者可於股價回調至６４元買入，目標價則

看７０元。

