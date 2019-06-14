【新股掛牌】翰森製藥首掛高收近３７％，每手賺１０４８０元

《經濟通通訊社１４日專訊》內地製藥公司翰森製藥（０３６９２）首掛開１６﹒３元，股

價曾一度飆高至２１﹒２元，較招股價１４﹒２６元高６﹒９４元或４８﹒６７％，收市報

１９﹒５元，高收５﹒２４元或３６﹒７５％，成交額２４﹒５２億元，成交量為１﹒３８億股

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每手２０００股，以收市價計算，不計手續費，每手賺１０４８０元。（ｕｌ）

