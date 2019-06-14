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14/06/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ隨食品漲價走高屬短困

　　《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年５月份同比增長２﹒７％，不僅較上
月份多增０﹒２個百分點，較２０１８年同期所增的１﹒８％更高０﹒９個百分點，主要受到鮮
菜、鮮果及以豬肉為主的肉禽價格大幅上升所拉動，相信在非洲豬瘟疫情衍生惡效和降雨量超高
的劣境底下，ＣＰＩ反覆走高為在所難免之事。惟工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同期環比回落
，和止住二連急升之態，有利於穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展。
　　來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年５月份同比增長２﹒７％，
很主要受困於（１）食品分類指數飆升７﹒７％，和較４月份的６﹒１％升幅多增１﹒５個百分
點所致，（２）要是撇除此數，則非食品分類指數所升的１﹒６％，不僅較４月份的１﹒７％升
幅少增０﹒１個百分點，更為２０１９年前５個月之最低水平。
　　需要指出者，為（一）食品價格和供應的變異，很主要受到偶發性的環境因素影響，特別是
（Ｉ）鮮果分類指數於２０１９年５月份同比增長２６﹒７％，和４月份及３月份分別增
１１﹒９％與７﹒７％，乃因期內連番暴雨、強風、水浸對果樹的猛力破壞，當非一時之間可以
減壓。
　　反而（ＩＩ）鮮菜價格似有受控之概：分類指數於２０１９年５月份的同比增長即使仍處雙
位數之１３﹒３％，卻比４月份及３月份分別上升１７﹒４％與１６﹒２％為低，如天氣情況回
穩，該使鮮菜的種植和收成有良性的影響，有利於食品分類指數回穩而非升。
　　更是重要的，為（二）畜肉類對ＣＰＩ的影響。此數於２０１９年５月份同比增長
１２﹒５％，較４月份升１０﹒１％和３月份增４﹒１％有十分明顯的提升，更相對於２０１８
年５月仍出現同比減少９﹒３％的情況為差勁。此因豬肉零售價格分類指數於２０１９年５月份
同比增長１８﹒２％，較４月份的１４﹒４％升幅多增３﹒８個百分點２０１８年５月份同比則
減１６﹒７％。
　　畜肉類零售價格由跌轉升和升幅不斷擴大，乃受困於（三）非洲豬瘟疫情所衍生之惡效。此
情於２０１８年８月在中國爆發，中國政府得滅殺生豬，於截至２０１９年１月已殺９１﹒６頭
，使生豬存欄量減少至１０年以來最低。由是有估計生豬的供應量於２０１９年至２０２０年會
有不足之虞，故ＣＰＩ亦當受頗重大的影響。
　　我相信內地的鮮果、鮮菜和豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變
，但ＰＰＩ如能持續受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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