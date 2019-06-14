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即市新聞

14/06/2019 13:04

《異動股》大家樂（００３４１）午後揚逾４％，年度多賺近兩成九

　　《經濟通通訊社１４日專訊》大家樂（００３４１）現升４﹒１％，報２１﹒６元，盤中高
見２１﹒７元，創近四個月新高，暫三連陽兼三連升累漲逾７％；成交約６５萬股，涉資
１３６１萬元。
　　該公司今午公布截至今年３月底全年度業績，期內賺５﹒９億，按年升２８﹒９％，每股盈
利１﹒０２元，建議派發末期股息每股６５仙，去年年度為６３仙，年內總派息率為８３﹒３％

　　期內營業額為８４﹒９３億，按年升０﹒８％。毛利為１１﹒３７億，按年升９﹒１％。毛
利率由１２﹒４％升至１３﹒４％。
　　恆生指數現報２７１４４，跌１５０點或０﹒５５％，主板成交３６８﹒６６億元。國企指
數報１０４３３，跌３８點或０﹒３７％。
　　上證綜合指數報２９０２，跌８點或０﹒２９％，成交１０９７﹒０５億元人民幣。深證成
份指數報８９０１，跌４９點或０﹒５６％，成交６２５﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太興　　（０６８１１）　　　　２﹒８９元　　　升９﹒４７％
　　大家樂　（００３４１）　　　２１﹒６０元　　　升４﹒１０％
　　翠華　　（０１３１４）　　　　０﹒６６元　　　升１﹒５４％
　　敘福樓　（０１９７８）　　　　０﹒７３元　　　升１﹒３９％
　　合興　　（０００４７）　　　　０﹒１５元　　　升１﹒３８％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　１０﹒０２元　　　升０﹒７０％
　　海底撈　（０６８６２）　　　２９﹒８５元　　　升０﹒６７％
　　國際天食（０３６６６）　　　　０﹒２０元　　　無升跌
　　華人飲食（０８２７２）　　　　０﹒０１元　　　無升跌
　　龍輝國際（０１００７）　　　　０﹒０９元　　　無升跌
　　大快活　（０００５２）　　　２８﹒５５元　　　跌０﹒１８％
　　頤海國際（０１５７９）　　　４０﹒６５元　　　跌１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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