《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－５月，全國城鎮新
增就業５９７萬人，完成全年計劃的５４％。５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月
持平。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續三個
月下降。
３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間
為４６﹒３小時，同比增加０﹒５個小時。
14/06/2019 15:00
【聚焦數據】統計局：５月全國城鎮調查失業率持平５％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－５月，全國城鎮新
增就業５９７萬人，完成全年計劃的５４％。５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月
持平。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續三個
月下降。
３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間
為４６﹒３小時，同比增加０﹒５個小時。
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