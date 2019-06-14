  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2019 15:00

【聚焦數據】統計局：５月全國城鎮調查失業率持平５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－５月，全國城鎮新
增就業５９７萬人，完成全年計劃的５４％。５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月
持平。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續三個
月下降。
　　３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間
為４６﹒３小時，同比增加０﹒５個小時。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
生財有道13/06/2019
【海外置業-泰國篇】供應過量 專家話泰國樓市已經「食滯左」?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金