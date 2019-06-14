【聚焦數據】統計局：５月全國城鎮調查失業率持平５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－５月，全國城鎮新

增就業５９７萬人，完成全年計劃的５４％。５月份，全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月

持平。其中，２５－５９歲人口調查失業率為４﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點，連續三個

月下降。

３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。全國企業就業人員周平均工作時間

為４６﹒３小時，同比增加０﹒５個小時。

