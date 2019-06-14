《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，創新
投入在持續增加，專利申請量也在大幅增長。１－４月，全國發明專利申請量達到了４３﹒９萬
件，產業改造升級也在加快，新產品保持較快增長。
１－５月，高技術產業投資增１１﹒９％，其中研發設計服務投資增長速度達２７﹒１％。
製造業技術改造投資增長了１５％，像新能源汽車、太陽能電池這樣一些新產品的增長保持在兩
位數的水平。
14/06/2019 16:10
【駐京專電】統計局：首５月高技術產業投資增１１﹒９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，創新
投入在持續增加，專利申請量也在大幅增長。１－４月，全國發明專利申請量達到了４３﹒９萬
件，產業改造升級也在加快，新產品保持較快增長。
１－５月，高技術產業投資增１１﹒９％，其中研發設計服務投資增長速度達２７﹒１％。
製造業技術改造投資增長了１５％，像新能源汽車、太陽能電池這樣一些新產品的增長保持在兩
位數的水平。
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