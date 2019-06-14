【駐京專電】統計局：首５月高技術產業投資增１１﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，創新

投入在持續增加，專利申請量也在大幅增長。１－４月，全國發明專利申請量達到了４３﹒９萬

件，產業改造升級也在加快，新產品保持較快增長。

１－５月，高技術產業投資增１１﹒９％，其中研發設計服務投資增長速度達２７﹒１％。

製造業技術改造投資增長了１５％，像新能源汽車、太陽能電池這樣一些新產品的增長保持在兩

位數的水平。

