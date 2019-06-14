【駐京專電】人行：徵信系統緩解小微企融資難，貸款餘額３３萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行副行長朱鶴新在國新辦記者會上表示

，徵信系統在緩解小微企業融資難方面發揮主力軍作用，人民銀行徵信中心建立和維護的企業徵

信系統，納入了１３７０萬戶小微企業，佔其全部建檔企業的５３％；其中有３７１萬戶小微企

業獲得信貸支持，貸款餘額３３萬億元（人民幣﹒下同）。



＊應收帳款融資服務平合７﹒６萬戶小微企業註冊＊



此外，人民銀行徵信中心還建立了動產融資登記公示系統和應收帳款融資服務平合，截至

２０１８年底，動產融資登記公示系統累計發生動產融資登記３７７萬筆，出質人╱承租人為小

微企業、個人或個體工商戶的初始登記１７６萬筆，約８９萬戶小微企業，個人或個體工商戶獲

得融資。應收帳款融資服務平合已有７﹒６萬戶小微企業註冊，累計發生應收帳款融資７萬筆，

金額３﹒１萬億元，佔平台融資總金額的３７％。

央行內部（企業）評級加大對小微企企的信貸支持力度。截至２０１８年底，經評定達到可

接受級（含）以上的企業累計有６﹒１萬戶，其中小微企業４﹒８萬戶；信貸資產質押再貸款累

計發放５４７筆，金額７０９億元。截至目前，累計為２６０多萬戶中小微企業建立信用檔案，

其中約５５萬戶獲得信貸支持，貸款餘額達１１萬億元。

目前，徵信系統累計收錄了９﹒９億自然人、２５９１萬戶企業和其他組織的有關信息，個

人和企業信用報告日均查詢量分別達５５０萬次和３０萬次。

