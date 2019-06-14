【駐京專電】統計局：總體物價保持穩定有較好基礎

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局日前發布的數據顯示，５月份

全國鮮果價格上漲２６﹒７％，鮮菜價格上漲１３﹒３％，成為ＣＰＩ上漲的主要因素。對於物

價是否會持續上漲，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，５月鮮菜價格上漲主要受天氣影響，鮮

果則是由於去年生產不足導致庫存下降，影響供給，豬肉漲價則主要受豬瘟影響。未來隨著鮮菜

供應增加、時令水果上市，價格會趨於穩定，從總體來看物價保持穩定有較好基礎。

