《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局日前發布的數據顯示，５月份
全國鮮果價格上漲２６﹒７％，鮮菜價格上漲１３﹒３％，成為ＣＰＩ上漲的主要因素。對於物
價是否會持續上漲，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，５月鮮菜價格上漲主要受天氣影響，鮮
果則是由於去年生產不足導致庫存下降，影響供給，豬肉漲價則主要受豬瘟影響。未來隨著鮮菜
供應增加、時令水果上市，價格會趨於穩定，從總體來看物價保持穩定有較好基礎。
14/06/2019 15:52
【駐京專電】統計局：總體物價保持穩定有較好基礎
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局日前發布的數據顯示，５月份
全國鮮果價格上漲２６﹒７％，鮮菜價格上漲１３﹒３％，成為ＣＰＩ上漲的主要因素。對於物
價是否會持續上漲，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，５月鮮菜價格上漲主要受天氣影響，鮮
果則是由於去年生產不足導致庫存下降，影響供給，豬肉漲價則主要受豬瘟影響。未來隨著鮮菜
供應增加、時令水果上市，價格會趨於穩定，從總體來看物價保持穩定有較好基礎。
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
|FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
|國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰