《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表
示，證監會對期貨公司監督管理辦法進行了修訂並於近日實行。修訂內容涉及五個方面：一是提
高期貨公司主要股東的資格條件，明確持續盈利等相關要求；二是加強期貨公司股東管理，強化
股東義務，完善股東、實際控制人等重大事項報告規則；三是完善期貨公司境內分支機構的管理
，加強合規風控體系，四是完善期貨公司對客戶開戶及交易行為要求；五是明確期貨公司信息系
統運行的制度要求。
14/06/2019 17:00
【駐京專電】中證監修訂期貨公司監督管理辦法，加強股東管理
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表
示，證監會對期貨公司監督管理辦法進行了修訂並於近日實行。修訂內容涉及五個方面：一是提
高期貨公司主要股東的資格條件，明確持續盈利等相關要求；二是加強期貨公司股東管理，強化
股東義務，完善股東、實際控制人等重大事項報告規則；三是完善期貨公司境內分支機構的管理
，加強合規風控體系，四是完善期貨公司對客戶開戶及交易行為要求；五是明確期貨公司信息系
統運行的制度要求。
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