《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁任志剛今日在陸家嘴論
壇上表示，國際資本高度波動、量大、且存在有惡意。在開放的市場下，監管一定要有勇氣和實
力面對市場失靈的情況。
說到人民幣，他指，可以將人民幣的使用功能放到更高的層級上，香港願意推動在股市中用
人民幣結算。
14/06/2019 11:38
【陸家嘴論壇】任志剛：國際資本存在惡意，監管要有實力面對
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁任志剛今日在陸家嘴論
壇上表示，國際資本高度波動、量大、且存在有惡意。在開放的市場下，監管一定要有勇氣和實
力面對市場失靈的情況。
說到人民幣，他指，可以將人民幣的使用功能放到更高的層級上，香港願意推動在股市中用
人民幣結算。
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