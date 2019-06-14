【陸家嘴論壇】任志剛：國際資本存在惡意，監管要有實力面對

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁任志剛今日在陸家嘴論

壇上表示，國際資本高度波動、量大、且存在有惡意。在開放的市場下，監管一定要有勇氣和實

力面對市場失靈的情況。

說到人民幣，他指，可以將人民幣的使用功能放到更高的層級上，香港願意推動在股市中用

人民幣結算。

