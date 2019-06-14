【駐滬專電】滬深交易所成立國際交流合作中心

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所和深交所今日在上海聯合成立上海

交易所國際交流合作中心，旨在通過推動國際交易所及相關機構開展溝通交流和信息共享，促進

國際國內交易所之間合作，有利於提升「一帶一路」沿線資本市場服務基建項目的能力，推動沿

線資本市場聯動式發展。

上海金融局局長鄭揚表示，上海將大力支持上海交易所國際交流合作中心的發展，服務沿線

市場資金融通，爭取「一帶一路」交易所聯合會在上海成立，為上海國際金融中心建設做出更多

的貢獻。

