《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所和深交所今日在上海聯合成立上海
交易所國際交流合作中心，旨在通過推動國際交易所及相關機構開展溝通交流和信息共享，促進
國際國內交易所之間合作，有利於提升「一帶一路」沿線資本市場服務基建項目的能力，推動沿
線資本市場聯動式發展。
上海金融局局長鄭揚表示，上海將大力支持上海交易所國際交流合作中心的發展，服務沿線
市場資金融通，爭取「一帶一路」交易所聯合會在上海成立，為上海國際金融中心建設做出更多
的貢獻。
14/06/2019 11:37
【駐滬專電】滬深交易所成立國際交流合作中心
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所和深交所今日在上海聯合成立上海
交易所國際交流合作中心，旨在通過推動國際交易所及相關機構開展溝通交流和信息共享，促進
國際國內交易所之間合作，有利於提升「一帶一路」沿線資本市場服務基建項目的能力，推動沿
線資本市場聯動式發展。
上海金融局局長鄭揚表示，上海將大力支持上海交易所國際交流合作中心的發展，服務沿線
市場資金融通，爭取「一帶一路」交易所聯合會在上海成立，為上海國際金融中心建設做出更多
的貢獻。
|FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
|生財有道14/06/2019
東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
|國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
|生財有道13/06/2019
【海外置業-泰國篇】供應過量 專家話泰國樓市已經「食滯左」?
|生財有道13/06/2019
【海外置業-新加坡篇】辣招奏效 一個字解釋獅城樓市投資魅力!
|生財有道13/06/2019
【萬億藍海】物業管理緊貼內房擴張 供給側改革助增值服務發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰