【陸家嘴論壇】任志剛：滬港銀行市場、債券市場都可以連接

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁今日在第十一屆陸家嘴

論壇上表示，上海、香港金融中心完全可以合作，中國可以有兩個金融中心並存，這樣就能更好

地服務中國整體的利益。

他提出，除了滬港通外，兩地可以把金融中介的渠道整合起來，不僅僅是股票市場，銀行市

場、債券市場都可以連接。

另外，還可以把兩地金融基礎設施、托管服務、支付結算連接起來，甚至是貨幣的流通都可

以結合起來，協同增效，服務國家。

