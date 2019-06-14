《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁今日在第十一屆陸家嘴
論壇上表示，上海、香港金融中心完全可以合作，中國可以有兩個金融中心並存，這樣就能更好
地服務中國整體的利益。
他提出，除了滬港通外，兩地可以把金融中介的渠道整合起來，不僅僅是股票市場，銀行市
場、債券市場都可以連接。
另外，還可以把兩地金融基礎設施、托管服務、支付結算連接起來，甚至是貨幣的流通都可
以結合起來，協同增效，服務國家。
14/06/2019 13:08
【陸家嘴論壇】任志剛：滬港銀行市場、債券市場都可以連接
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》香港金管局前總裁今日在第十一屆陸家嘴
論壇上表示，上海、香港金融中心完全可以合作，中國可以有兩個金融中心並存，這樣就能更好
地服務中國整體的利益。
他提出，除了滬港通外，兩地可以把金融中介的渠道整合起來，不僅僅是股票市場，銀行市
場、債券市場都可以連接。
另外，還可以把兩地金融基礎設施、托管服務、支付結算連接起來，甚至是貨幣的流通都可
以結合起來，協同增效，服務國家。
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