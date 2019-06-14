《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》國家金融與發展實驗室理事長李揚今日在
第十一屆陸家嘴論壇上表示，外資機構在中國所謂的困惑，不只是監管本身，而是整個運行環境
。中國應明確監管的職能，並用適當的法規確定下來。穩定的制度、市場化的制度、法律保障的
制度是第一重要的，中國在這方面還要做很多的工作。
14/06/2019 14:01
【陸家嘴論壇】國家金融實驗室李揚：中國應明確監管的職能
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》國家金融與發展實驗室理事長李揚今日在
第十一屆陸家嘴論壇上表示，外資機構在中國所謂的困惑，不只是監管本身，而是整個運行環境
。中國應明確監管的職能，並用適當的法規確定下來。穩定的制度、市場化的制度、法律保障的
制度是第一重要的，中國在這方面還要做很多的工作。
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