《午市前瞻》Ｇ２０峰會成功達成協議機會不大，港股料再穿二萬七

《經濟通通訊社１４日專訊》外圍股市隔晚（１３日）全線造好，惟市場觀望聯儲局下周議

息會議，加上中美貿易談判無任何進展，美股升幅不大，道指僅漲逾１０１點，報２６１０６點

。港股昨日在內房股帶動下尾市跌幅不斷收窄，最終收跌１３點，報２７２９４點。

然而，隨著本地地產股及銀行股連日走弱下，港股今日走勢繼續偏軟，低開１１３點後一度

最多下挫１９９點，半日低見２７０９５點，未幾在石油股回勇帶動下，港股跌幅最多收窄至

１８點，半日高見２７２７５點，惟最終半日仍要蒸發１４１點或０﹒５２％，報２７１５３點

，失守１０天線（２７１５４點）。主板成交３６４億元。

國企指數報１０４３６，跌３５點或下跌０﹒３４％。

上證綜指報２９０３，半日軟７點或０﹒２６％。深成指跌４６點或０﹒５２％，報

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＊東亞盈警股價創逾三年低，中港地產股捱沽＊



東亞銀行（０００２３）昨日收市後發盈警料上半年盈利顯著下挫，今早低開３﹒９％後，

盤中一度最多急挫８﹒７％，低見２２﹒０５元，創逾三年新低，最終半日收跌７﹒８７％，報

２２﹒２５元。其他同業普遍受壓，匯控（００００５）軟０﹒４７％，報６４元。恆生

（０００１１）急挫１﹒６８％，報１９２﹒７元。中銀（０２３８８）急跌２﹒１３％，報

２９﹒８５元。渣打（０２８８８）窄幅升０﹒０７％，報６７﹒８５元。

儘管近日聯儲局減息機率不斷上升，惟本地地產股連日捱沽，恆地（０００１２）挫

１﹒５８％，報４０﹒４５元。新地（０００１６）則逆市升０﹒２４％，報１２５﹒６元。

新世界（０００１７）走低１﹒３８％，報１１﹒４４元。信置（０００８３）跌１﹒５７％，

報１２﹒５２元。長實（０１１１３）揚０﹒５１％，報５８﹒８元。

內房股昨日急升後今見回吐，萬科（０２２０２）挫２﹒３４％，報２９﹒２５元。碧桂園

（０２００７）軟０﹒５２％，報１１﹒４元。中海外（００６８８）走低０﹒８９％，報

２７﹒７５元。潤地（０１１０９）跌１﹒０５％，報３３﹒０５元。融創（０１９１８）無升

跌，報３７﹒１元。恆大（０３３３３）蒸發２﹒３２％，報２１﹒０５元。



＊油價反彈中石油領漲藍籌，航空股逆市上揚＊



重磅股方面，港交所（００３８８）半日跌１﹒０７％，報２５９﹒６元。騰訊

（００７００）走低０﹒７２％，報３３１﹒８元。中移動（００９４１）挫０﹒５８％，報

６８﹒５５元。友邦（０１２９９）蒸發１﹒２％，報７４﹒１５元。平保（０２３１８）跌０

﹒５１％，報８７﹒３５元。建行（００９３９）逆市升０﹒３２％，報６﹒３４元。

兩艘油輪在阿曼灣遇襲，引發市場擔憂通過該航線的原油貿易量將會減少，油價隔晚收高２

﹒２％，帶動「三桶油」逆市反彈，中石油（００８５７）急升１﹒８９％，報４﹒３１元，為

表現最佳藍籌及國指成份股。中石化（００３８６）揚０﹒４％，報５﹒０８元。中海油

（００８８３）漲０﹒８１％，報１２﹒４２元。其他油服股方面，中海油服（０２８８３）升

０﹒４３％，報７﹒０５元。中石化油服（０１０３３）挫２﹒１１％，報０﹒９３元。

油價反彈，但航空股仍全線逆市向上，國航（００７５３）公布，首５個月乘客人數

４７２９萬人次，按年升５﹒６％，該股半日漲１﹒８１％，報７﹒３元。東航（００６７０）

漲０﹒４６％，報４﹒３９元。南航（０１０５５）走高１﹒５８％，報５﹒１４元。

廣汽（０２２３８）今日除淨派末期息３１﹒８５５２港仙，半日挫３﹒１８％，報

７﹒０４元，為跌幅最大國指股。長汽（０２３３３）走低１﹒６２％，報５﹒４７元。吉利（

００１７５）逆市揚０﹒４１％，報１２﹒２８元。比亞迪（０１２１１）挫２﹒２５％，報４

５﹒６元。



＊黃偉豪：上升裂口雖補，惟牛熊分界線遇阻＊



本周港股走勢反覆向下，中民證劵研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，預計下周港

股將持續反覆走低，由於目前市場未有任何利好消息，月底２０國集團峰會（Ｇ２０）或會令貿

易談判重啟，但相信達成協議的成數不大。他續指，下周聯儲局將會舉行議息會議，雖然未必會

公布減息，如果主席鮑威爾的會後言論趨向鴿派，相信對美股和港肢都會帶來支持。他又指，預

計本港下周的政治矛盾會持續，不利大市的投資氣氛。他補充，港元拆息近日再創新高，雖然屬

於極短期的因素，但預料將持續至月底，同樣成為不利大市的其中一個因素。

至於技術走勢方面，港股上日已回補周一（１０日）的上升裂口，走勢看似不錯，但港股周

內的走勢與成交不配合，以上日為例，港股中午由低位反彈之際，成交量並沒有跟隨。另外，港

股周三（１２日）上試牛熊分界線後出現明顯阻力，反映短期內未必能夠突破該關口。相反，下

望有機會再跌至上周低位近２６６７０點水平。（ａｌ、ｔｔ）

