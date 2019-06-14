《美元走勢－羅明立》澳洲年內料再減息，澳元恐下試０﹒６８５０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒３９ １０８﹒２４ １０８﹒３６

歐元╱美元 １﹒１２８２ １﹒１２６８ １﹒１２７６

英鎊╱美元 １﹒２６８２ １﹒２６６９ １﹒２６７３

美元╱瑞郎 ０﹒９９４５ ０﹒９９２１ ０﹒９９３７

美元╱港元 ７﹒８３３２ ７﹒８２６２ ７﹒８２７７



《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數２２﹒２萬人，按周增加３０００人，略高於

預期的２１﹒５萬人次；失業救濟人數意外增加，支持市場對聯儲局減息的預期。另一方面，美

國５月進口物價按月下降０﹒３％，降幅較預期大。美國國務卿回應兩艘油輪於伊朗外海的阿曼

灣遇襲事件時指出，美方已確認伊朗要為事件負責，令地緣政治風險上升。

日前澳洲統計局公布５月份經季調後失業率維持於５﹒２％，略高預期的５﹒１％，接近８

年以來的低位。同期，整體就業職位續增加４﹒２３萬份，高於預期的１﹒７５萬份，不過其中

３﹒９９萬份為兼職職位。當地全職職位增長連續兩個月大幅減少，加上中美關係緊張，影響對

澳洲商品的需求，分析師預計澳洲央行需要減息。澳元之前升至５０天線附近掉頭回落，

０﹒７０有阻力，市場估計年內央行減息１至２次，匯價有可能要下試０﹒６８５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４００ １﹒１２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３５０ １﹒３４００ １﹒３２００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

