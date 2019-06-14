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即市新聞

14/06/2019 14:53

《美元走勢－羅明立》澳洲年內料再減息，澳元恐下試０﹒６８５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３９　　　１０８﹒２４　　　１０８﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８２　　　１﹒１２６８　　　１﹒１２７６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６８２　　　１﹒２６６９　　　１﹒２６７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４５　　　０﹒９９２１　　　０﹒９９３７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３３２　　　７﹒８２６２　　　７﹒８２７７

　　《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數２２﹒２萬人，按周增加３０００人，略高於
預期的２１﹒５萬人次；失業救濟人數意外增加，支持市場對聯儲局減息的預期。另一方面，美
國５月進口物價按月下降０﹒３％，降幅較預期大。美國國務卿回應兩艘油輪於伊朗外海的阿曼
灣遇襲事件時指出，美方已確認伊朗要為事件負責，令地緣政治風險上升。
　　日前澳洲統計局公布５月份經季調後失業率維持於５﹒２％，略高預期的５﹒１％，接近８
年以來的低位。同期，整體就業職位續增加４﹒２３萬份，高於預期的１﹒７５萬份，不過其中
３﹒９９萬份為兼職職位。當地全職職位增長連續兩個月大幅減少，加上中美關係緊張，影響對
澳洲商品的需求，分析師預計澳洲央行需要減息。澳元之前升至５０天線附近掉頭回落，
０﹒７０有阻力，市場估計年內央行減息１至２次，匯價有可能要下試０﹒６８５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４００　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３５０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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