修訂爭議，觸發示威者佔領金鐘一帶，並爆發激烈衝突。
政務司司長張建宗昨接受電視台專訪時強調，警方按實際情況將金鐘騷亂定性為暴動及決定
使用甚麼武力，港府高層並無參與。《香港經濟日報》（ｚｚ）
14/06/2019 08:29
【移交逃犯】張建宗：警將衝突定性暴動，港府高層無參與
修訂爭議，觸發示威者佔領金鐘一帶，並爆發激烈衝突。
政務司司長張建宗昨接受電視台專訪時強調，警方按實際情況將金鐘騷亂定性為暴動及決定
使用甚麼武力，港府高層並無參與。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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