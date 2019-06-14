【移交逃犯】有自由黨員發起業主聯署反對修例

立法會手握４席的自由黨支持修訂《逃犯條例》，但該黨昨（１３日）卻有黨員唱反調，發

起全港業主聯署反修例，希望自由黨可以轉軚。自由黨黨魁鍾國斌說，修例對商界的影響已減至

最低。

鍾國斌表示，該黨有數百個黨員，每人都有不同意見，該黨會尊重對方的個人意見，但指發

起反修例聯署的自由黨黨員吳龍飛從來無與黨領導層討論修例，亦不知他們的想法。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

