《經濟通通訊社１４日專訊》飛尚無煙煤（０１７３８）預期，集團於截至今年６月底止６
個月錄得的盈利，將較去年同期大幅減少，主要由於現有採煤工作面地理情況複雜及２０１９年
上半年市場競爭加劇，導致集團無煙煤產品質量及售價均下降。（ｊｏ）
14/06/2019 17:38
【企業盈警】飛尚無煙煤（１７３８）料中期盈利大減
《經濟通通訊社１４日專訊》飛尚無煙煤（０１７３８）預期，集團於截至今年６月底止６
個月錄得的盈利，將較去年同期大幅減少，主要由於現有採煤工作面地理情況複雜及２０１９年
上半年市場競爭加劇，導致集團無煙煤產品質量及售價均下降。（ｊｏ）
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