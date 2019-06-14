【企業盈警】飛尚無煙煤（１７３８）料中期盈利大減

《經濟通通訊社１４日專訊》飛尚無煙煤（０１７３８）預期，集團於截至今年６月底止６

個月錄得的盈利，將較去年同期大幅減少，主要由於現有採煤工作面地理情況複雜及２０１９年

上半年市場競爭加劇，導致集團無煙煤產品質量及售價均下降。（ｊｏ）

