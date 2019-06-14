【移交逃犯】運輸署香港牌照事務處今日起恢復正常服務

《經濟通通訊社１４日專訊》運輸署宣布，位於香港金鐘道９５號統一中心３樓的香港牌照

事務處今日（１４日）上午九時起恢復正常服務，提供各種牌照及相關申請服務。

運輸署昨天（１３日）宣布，由於金鐘的情況，牌照事務處暫停所有服務，直至另行通，

市民可前往九龍、觀塘及沙田的牌照事務處辦理申請，亦可以郵遞或將申請放入各辦事處的投遞

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