《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐銀行宣布，其太古廣場卓越理財中心以及太古廣場日夜理
財中心今天已經回復正常服務。其他匯豐分行亦正常運作。匯豐對分行關閉期間對客戶造成不便
，表示再次致歉。
另外，中銀香港（０２３８８）統一中心分行今日起恢復服務。渣打香港位於金鐘兩間分行
即金鐘分行及金鐘優先理財中心亦於今日恢復營業。
大新銀行宣布，其金鐘海富中心分行今早恢復正常服務，其他大新銀行分行服務亦維持正常
。（ｔｆ）（ｚｚ）
14/06/2019 09:48
【移交逃犯】匯豐、渣打、中銀香港及大新金鐘網點恢復服務
《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐銀行宣布，其太古廣場卓越理財中心以及太古廣場日夜理
財中心今天已經回復正常服務。其他匯豐分行亦正常運作。匯豐對分行關閉期間對客戶造成不便
，表示再次致歉。
另外，中銀香港（０２３８８）統一中心分行今日起恢復服務。渣打香港位於金鐘兩間分行
即金鐘分行及金鐘優先理財中心亦於今日恢復營業。
大新銀行宣布，其金鐘海富中心分行今早恢復正常服務，其他大新銀行分行服務亦維持正常
。（ｔｆ）（ｚｚ）
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