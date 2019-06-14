《經濟通通訊社１４日專訊》信銀國際公布，較早前因中環及金鐘部份區域出現交通管制暫
停服務的力寶中心分行及私人銀行中心，將於今日上午９時恢復正常服務，而中信大廈分行則維
持暫停服務，直至另行通知為止。
該行表示，其他分行照常營業。受影響客戶可到本行其他分行，或透過網上理財或電話理財
處理一般銀行及理財事務。（ｂｎ）（ｚｚ）
14/06/2019 10:13
【移交逃犯】信銀國際力寶分行恢復服務，但中信大廈分行暫停服務
《經濟通通訊社１４日專訊》信銀國際公布，較早前因中環及金鐘部份區域出現交通管制暫
停服務的力寶中心分行及私人銀行中心，將於今日上午９時恢復正常服務，而中信大廈分行則維
持暫停服務，直至另行通知為止。
該行表示，其他分行照常營業。受影響客戶可到本行其他分行，或透過網上理財或電話理財
處理一般銀行及理財事務。（ｂｎ）（ｚｚ）
|國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
|生財有道13/06/2019
【海外置業-泰國篇】供應過量 專家話泰國樓市已經「食滯左」?
|生財有道13/06/2019
【海外置業-新加坡篇】辣招奏效 一個字解釋獅城樓市投資魅力!
|生財有道13/06/2019
【萬億藍海】物業管理緊貼內房擴張 供給側改革助增值服務發展
|中國故事13/06/2019
【京城近觀】5G能給我們帶來甚麼？
|FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰