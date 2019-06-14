【移交逃犯】信銀國際力寶分行恢復服務，但中信大廈分行暫停服務

《經濟通通訊社１４日專訊》信銀國際公布，較早前因中環及金鐘部份區域出現交通管制暫

停服務的力寶中心分行及私人銀行中心，將於今日上午９時恢復正常服務，而中信大廈分行則維

持暫停服務，直至另行通知為止。

該行表示，其他分行照常營業。受影響客戶可到本行其他分行，或透過網上理財或電話理財

處理一般銀行及理財事務。（ｂｎ）（ｚｚ）

