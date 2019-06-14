《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布截至今年５月底就其收到的銀行投訴的處理進度。
５月份共收到１８７宗個案及完成處理１９１宗個案。截至５月底，４３３宗個案的調查工作仍
在進行中。（ｃｌ）
14/06/2019 17:51
【本港經濟】金管局：５月收到１８７宗銀行投訴個案
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布截至今年５月底就其收到的銀行投訴的處理進度。
５月份共收到１８７宗個案及完成處理１９１宗個案。截至５月底，４３３宗個案的調查工作仍
在進行中。（ｃｌ）
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