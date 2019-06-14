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即市新聞

14/06/2019 16:09

【本港樓市】ＣＣＬ按周跌１﹒４３％，四大指數齊跌確認升勢受阻

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８６﹒２６點，按周跌
１﹒４３％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒３１點，按周跌
１﹒４１％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８５﹒９１點，按周跌１﹒３７％。三大整體指數的按
周跌幅為２２周最大，兼且齊跌二周。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒９９點，按周跌１﹒７０％，跌幅８周最大，結束５周連升
。豪宅樓價連續３周創歷史新高後回軟。

＊四區指數二升二跌，港九市區樓價齊跌二周＊

　　受中美貿易談判氣氛惡化影響，港九市區樓價齊跌二周，是１７周以來首見。港島ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ按周跌４﹒４２％至１８８﹒２６點，連跌２周共４﹒６６％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報１８３﹒７９點，按周跌０﹒７１％，連跌３周共２﹒４３％。
　　反觀，新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２００﹒８７點，按周升０﹒１４％，連升２周共
０﹒９６％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒６７點，按周升０﹒０１％，顯示新居屋申請
反應熱烈，刺激用家入市，支持新界兩區樓價齊升。
　
＊ＣＣＬ四大整體指數齊跌１８周首見＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ四大整體指數齊跌，是１８周以來首
見，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊跌二周，反映中美貿易戰惡化，樓價
升勢受阻。他提到，近日一連串不明朗事件發生，以及新居屋超額認購，對香港樓市的影響將於
７月上旬公佈的ＣＣＬ才開始反映。未來數周ＣＣＬ走勢相當關鍵，樓價才剛重返歷史高位，能
否守住高位，有待觀察。

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