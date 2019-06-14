【本港樓市】ＣＣＬ按周跌１﹒４３％，四大指數齊跌確認升勢受阻

《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８６﹒２６點，按周跌

１﹒４３％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８７﹒３１點，按周跌

１﹒４１％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８５﹒９１點，按周跌１﹒３７％。三大整體指數的按

周跌幅為２２周最大，兼且齊跌二周。

ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒９９點，按周跌１﹒７０％，跌幅８周最大，結束５周連升

。豪宅樓價連續３周創歷史新高後回軟。



＊四區指數二升二跌，港九市區樓價齊跌二周＊



受中美貿易談判氣氛惡化影響，港九市區樓價齊跌二周，是１７周以來首見。港島ＣＣＬ

Ｍａｓｓ按周跌４﹒４２％至１８８﹒２６點，連跌２周共４﹒６６％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ

報１８３﹒７９點，按周跌０﹒７１％，連跌３周共２﹒４３％。

反觀，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２００﹒８７點，按周升０﹒１４％，連升２周共

０﹒９６％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒６７點，按周升０﹒０１％，顯示新居屋申請

反應熱烈，刺激用家入市，支持新界兩區樓價齊升。



＊ＣＣＬ四大整體指數齊跌１８周首見＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ四大整體指數齊跌，是１８周以來首

見，ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊跌二周，反映中美貿易戰惡化，樓價

升勢受阻。他提到，近日一連串不明朗事件發生，以及新居屋超額認購，對香港樓市的影響將於

７月上旬公佈的ＣＣＬ才開始反映。未來數周ＣＣＬ走勢相當關鍵，樓價才剛重返歷史高位，能

否守住高位，有待觀察。

