《經濟通通訊社１４日專訊》光控精技（０３３０２）發盈警，預期集團於截至本月底止六
個月將錄得公司股東應佔虧損，主要由於中美之間正在進行的貿易戰，導致客戶押後製成品交付
及客戶訂單減少。（ｋｙ）
14/06/2019 18:37
【企業盈警】光控精技料中期錄虧損，因客戶押後交付及訂單減少
《經濟通通訊社１４日專訊》光控精技（０３３０２）發盈警，預期集團於截至本月底止六
個月將錄得公司股東應佔虧損，主要由於中美之間正在進行的貿易戰，導致客戶押後製成品交付
及客戶訂單減少。（ｋｙ）
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