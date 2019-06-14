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14/06/2019 19:18

【本港經濟】金管局：５月外匯基金境外資產增加９９億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，在５月份，外匯基金的境外資產增加９９億元，
至３６０２７億元。
　　貨幣基礎為１６２３６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２４７３億元。
（ｃｌ）

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