《小傳日記》東亞大插水，銀行走勢衰；魚缸陷苦戰，失守十天線！

《小傳日記》噚晚（１３日）花旗國魚缸三大股指全線向好，不過升幅就唔大，「孖屐」都

睇緊聯儲局下星期嘅議息會議，加上「中美講數」無新進展，道指踢高１０１點報２６１０６。

魚缸之前已經連續撻低兩日，今日走勢都係麻麻，表現繼續軟腳蟹，魚缸朝早已經低開

１１３點報２７１８０，一度跌幅收窄至１８點報２７２７５，已經係全日最高位。東亞

（０００２３）發盈警估計上半年盈利大劈，連累埋其他本地銀行佬，雖然三桶油因為油價踢高

而回勇，但午收之前魚缸已經縮水逾百點，仲失守埋十天線（約２７１５０）。下晝魚缸繼續無

乜表現，Ａ場收市後神州公布多項數據遜預期，魚缸跌幅擴大至逾２００點，最低見到

２７０５１，逼近二萬七關，最終全日埋單跌１７６點或逾半巴仙，報２７１１８點，失守十天

線（２７１５１點），連跌第三日累挫６７０點或逾２巴仙，全日成交近８５０億多近半成。國

貨方面亦跌半巴仙或５２點，收報１０４１９點。

Ａ場走勢反覆向下，朝早窄幅上落，下晝就明顯縮水，上證指埋單報２８８１，跣低２８點

或者近１巴仙，上唔返二千九。深證指收報８８１０，跣低１４１點或者近２巴仙。兩市成交

４４８９億人仔。

大隻藍戰士就普遍都剎晒車，ＱＱ（００７００）跟住魚缸仆低逾１巴仙，報３３０銀。

ＡＩＡ（０１２９９）唔見近２巴仙，報７３﹒８銀。生發發（００３８８）ＣＥＯ李小加唔講

阿里巴巴係咪嚟香江，生發發最終都跟住魚缸縮水近１巴仙，報２６０﹒４銀。神州移動

（００９４１）吐近１巴仙，報６８﹒３銀。

中生製藥（０１１７７）今日除淨，共派４仙息，埋單踢高逾１巴仙，報７﹒１銀，係表現

最好藍戰士。恆安國際（０１０４４）畀人追住掟，跣低近３巴仙，報５７﹒２５銀，係最拖後

腿嘅藍戰士。阿爺要加強核電標準化，中廣核電力（０１８１６）尾市有力撐踢高近３巴仙，報

２﹒２３銀，係表現最好國貨佬。華泰（０６８８６）跟住Ａ場縮水，插水逾４巴仙，報

１１﹒５８銀，係最水皮嘅國指股。



＊東亞出盈警缸友心驚驚，大摩吹淡風磚頭難輕鬆＊



噚日收市後，東亞出盈警話，因為神州班大爺無錢還，所以搞到公司有壞帳出現從而減值損

失，估唔到寶哥哥退休之前都搞壇咁嘅嘢，缸友們梗係積極出貨，東亞今日急瀉逾９巴仙，收報

２１﹒９５銀，創下逾３年低位。其他銀行佬都急急腳回，大象（００００５）及小象

（０００１１）齊齊跌近１巴仙，分別收報６３﹒８銀及１９４﹒２銀。中銀香江

（０２３８８）亦低收１巴仙，報３０﹒２銀。渣打（０２８８８）潛兩亳半子，報６７﹒５５

銀。

早幾日高銀（００５３０）話要棄標啟德地皮，搞到地產佬無淡安樂茶飯，大摩又講兩句，

話考慮到目前經濟不穩定性或會拖累「孖屐」情緒，預料香江地產佬短期股價有下行風險，所以

班地產佬股價真係跟住潛水，信置（０００８３）跌近２巴仙，報１２﹒５銀。恆基地產（００

０１２）潛近２巴仙，報４０﹒３銀。新世界（０００１７）挫逾１巴仙，報１１﹒５銀。九倉

置業（０１９９７）跪低近２巴仙，報５１﹒９銀。新地（０００１６）則逆市微跌半巴仙，報

１２５﹒９銀。高銀跌近１巴仙收２﹒３銀。



＊兩油輪受襲油佬獲吸納，金價創高位金礦佬受惠＊



兩艘油輪噚日喺阿曼灣受襲，花旗國直指係伊朗所為，兩國可能再爆發衝突，加上「孖屐」

擔心經過呢條航線嘅原油貿易量會少咗，隔晚油價推高咗２巴仙，三桶油踢高。中石油

（００８５７）踢高近１巴仙，報４﹒２７銀。中石化（００３８６）起哄逾半巴仙，報

５﹒０９銀。中海油（００８８３）升２毫子，報１２﹒３４銀。

「孖屐」繼續預期花旗國聯儲局會減息，隔晚金價攀高到一個星期高位，加上現貨金下晝之

後鏟破１３５０美金關口，係自２０１７年９月來首次，金礦佬受惠鏟高。招金（０１８１８）

飆升近５巴仙，報８﹒２５銀，高見８﹒２８銀，創逾兩個月高。山東金（０１７８７）鏟高逾

４巴仙，報２０﹒５５銀，高見２０﹒７５銀，創逾兩個月高。紫金（０２８９９）踢高近２巴

仙，報２﹒９３銀，暫見四連陽兼四連升。ＳＰＤＲ（０２８４０）起哄逾１巴仙，報１００１

銀，突破千銀關，出現三連陽兼三連升。價值黃金（０３０８１）有力撐高逾１巴仙，報

３２﹒８５銀。



＊行業銷售差廣汽唔敢揸，客運量走高國航好風騷＊



噚日神州汽協最新數據顯示，５月砵砵車銷量得１５６萬架，按年跣低逾１７巴仙，車佬今

日繼續畀缸友沽貨。吉利（００１７５）跌半巴仙，報１２﹒１６銀。東風（００４８９）蒸發

逾１巴仙，報６﹒０３銀。比亞迪（０１２１１）仆低近３巴仙，報４５﹒３５銀。廣汽

（０２２３８）挫逾３巴仙，報７﹒０２銀。長汽（０２３３３）唔見近１巴仙，報５﹒５１銀

。

神州鐵鳥普遍踢高，國航（００７５３）５月客運量有逾９４９萬人次，按年增長近７巴仙

，客座率按年多逾２巴仙到近８０巴仙，國航全日反覆收高近２巴仙，報７﹒３銀。國泰

（００２９３）同揚唔夠半巴仙，報１０﹒９６銀。東航（００６７０）及南航（０１０５５）

各有近半巴仙進帳，分別報４﹒３９銀及５﹒０８銀。周末愉快，請請！



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