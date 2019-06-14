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即市新聞

14/06/2019 11:15

《積金有道－劉家怡》善用強積金可扣稅自願性供款，儲蓄兼扣稅

　　《積金有道》強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）推出至今逾兩個月，逐漸為市民所認識，
打工仔和業界均反應正面。據積金局統計數字，去年還未有扣稅優惠時，２０１８年全年作自願
性供款的僱員人數增長約為５３００名；而在今年４月ＴＶＣ推出後，單計四月份新開立的
ＴＶＣ賬戶便已逾３４００個，供款額近２０００萬元，足證ＴＶＣ對不少人都有一定吸引力。
希望更深入了解ＴＶＣ是否「諗得過」？今期就進一步為大家講解ＴＶＣ的一些具體操作要點。

＊ＴＶＣ為退休生活「先儲未來錢」＊

　　現時不少強積金受託人已有提供ＴＶＣ計劃，市民只要揀選合適的ＴＶＣ計劃並開立帳戶，
便可透過供款為退休生活「先儲未來錢」。有關稅務扣減措施於２０１９╱２０課稅年度開始生
效，強積金計劃成員作出的ＴＶＣ及為合資格延期年金保單繳付的年金保費，可享稅務扣減優惠
，上限為６００００元。
　　有些朋友可能會好奇，ＴＶＣ作為政府鼓勵市民為退休生活做準備的措施，會否如公共年金
計劃般享有一定的保證回報？大家要留意，ＴＶＣ和其他投資一樣會涉及風險，基金價格可跌亦
可升，成員須按個人需要及風險承受能力，揀選合適的強積金基金。
　　與一般的強積金供款或強積金額外自願性供款一樣，ＴＶＣ計劃成員可自由選擇不同的強積
金基金作投資。倘若成員於開立帳戶時未有作出有效投資選擇，供款便會按強積金預設投資策略
進行投資。

＊年滿６５歲或符合指定條件方可提取＊

　　政府透過推出ＴＶＣ並提供稅務誘因，讓市民有多一個退休儲蓄的選項，市場反應亦已反映
對市民而言有一定吸引力。不過還有一點要留意，與強積金強制性供款一樣，提取ＴＶＣ累算權
益受「保存規定」規限，ＴＶＣ賬戶持有人只可於年滿６５歲或符合指定條件方可提取權益。
ＴＶＣ作為退休儲蓄，大家開始供款後，切勿將其置之不理，並要定期檢視，以追求理想回報。
希望今期資訊能助大家更清晰了解ＴＶＣ這項嶄新的退休儲蓄安排，掌握如何從中獲益。在此亦
鼓勵打工仔全盤檢視自己的退休投資及儲蓄計劃，並諮詢專業財務策劃顧問，部署如何善用
ＴＶＣ助自己一邊累積退休儲備，一邊享有稅務優惠。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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