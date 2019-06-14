內地經濟數據遜預期，港股收２７１１８挫１７６點三連跌穿十天線

《經濟通通訊社１４日專訊》港股上日曾跌近５００點慶幸尾市拗腰式收復大部分失地，十

天線及二萬七關失而復得，然而今日未能跟勢而上，受累內地經濟數據遜預期，港股跌近

２００點，再度考驗２７０００支持。

美國股市上日收高，能源股反彈，油價急升兩艘油輪在阿曼灣遇襲後引發供應中斷憂慮，道

指收高１０１點或０﹒４％，至２６１０６點。港股開報２７１８０跌１１３點，未幾跌幅收窄

一度高見２７２７５。然而，港股之後隨Ａ股向下，維持在百多點的跌幅。國家統計局在Ａ股收

市後公布，５月工業增加值增５％，低市場預期的５﹒５％；首５月全國固定資產投資增

５﹒６％遜預期，港股跌幅擴大一度低見２７０５１，最終收２７１１８，跌１７６點或跌

０﹒６５％，穿十天線（２７１５１點），連跌三日累捱６７０點或２﹒４１％。全日主板成交

８４９﹒６３億元增加４﹒４６％。

國企指數收１０４１９，跌０﹒５０％或跌５２點。

上證綜合指數收２８８１，跌２８點或跌０﹒９９％，成交１９４３﹒０３億元人民幣。



＊東亞盈警股價挫９％逾三年新低＊



５０隻恆指成分股中，１２隻上升，３５隻下跌，３隻持平。恆安國際（０１０４４）跌

２﹒６４％，報５７﹒２５元，穿十天線（約５８﹒５５元），為跌幅最大恆指成分股。中生製

藥（０１１７７）今日除淨，派第一次中期息２仙及末期息２仙，全日股價升１﹒２８％，報

７﹒１元，為升幅最大恆指成分股。

重磅股中，騰訊（００７００）跌１﹒２６％，報３３０元；匯控（００００５）跌

０﹒７８％收６３﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒９４％，報６８﹒３元；友邦

（０１２９９）軟１﹒６７％，報７３﹒８元；建行（００９３９）升０﹒１６％，報

６﹒３３元；中行（０３９８８）跌０﹒６２％，報３﹒２元；國壽（０２６２８）跌

０﹒６６％，報１８元；平保（０２３１８）跌０﹒６８％，報８７﹒２元。

東亞（０００２３）預期截至今年６月底止六個月純利顯著下降，股價急跌９﹒１１％，報

２１﹒９５元，為逾三年新低。其他本地銀行股普遍向下，中銀香港（０２３８８）跌

０﹒９８％報３０﹒２元，恆生（０００１１）跌０﹒９２％報１９４﹒２元，渣打

（０２８８８）跌０﹒３７％，報６７﹒５５元。



＊內地抗癌藥降價，藥業股普遍跌＊



國家衛健委公布公立醫院綜合改革情況指，現已實行進口抗癌藥零關稅，開展１７種抗癌藥

納入國家醫保目錄談判，平均降價５６﹒７％。醫保支付方式的改革是醫療改革的重要方式，現

在２９４個城市實行按病種付費的病種數超過１００個。其他藥業股普遍向下，石藥

（０１０９３）跌１﹒０４％，報１１﹒４４元；華潤醫藥（０３３２０）挫４﹒４８％，報

９﹒１８元；三生製藥（０１５３０）跌２﹒３５％，報１２﹒４８元；康哲（００８６７）跌

２﹒８％，報６﹒２４元；白雲山（００８７４）跌２﹒２３％，報３２﹒８５元。



＊國際油價上升，三桶油全面向上＊



油價急升，三桶油走高，中石油（００８５７）升０﹒９５％，報４﹒２７元；中石化

（００３８６）升０﹒５９％報５﹒０９元；中海油（００８８３）升０﹒１６％，報

１２﹒３４元。

恆指公司季檢，國指成分股有改動，今日收市後生效。國指新貴包括潤啤（００２９１）、

龍湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）、安踏（０２０２０）及新奧（０２６８８），今

日分別跌０﹒４３％報３４﹒８５元、挫１﹒１５％收３０﹒０５元、持平報１１﹒４６元、軟

０﹒４９％報５１﹒１５元及跌０﹒５４％，報７４﹒１元。被剔出國指的包括國航

（００７５３）、華能國電（００９０２）、廣發証券（０１７７６）、中廣核電力

（０１８１６）及長城汽車（０２３３３），今日分別升１﹒８１％收７﹒３元、漲１﹒６７％

報４﹒８８元、跌１﹒４６％收８﹒７５元、升２﹒７７％報２﹒２３元及跌０﹒９％造

５﹒５１元。（ｅｃ）

