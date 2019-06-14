【移交逃犯】民主派恐建制放風暫緩修例或有詐，重申要求撤回

《經濟通通訊社１４日專訊》政府將《逃犯條例》修訂草案直上大會，惹起大批市民激烈反

對，在星期三（１２日）更演變成大型的警民衝突。民陣星期日（１６日）再發起反修例遊行。

民主派今日下午開記者會，指現時不少建制派均「放風」稱可暫緩修例，但民主派不會接受，重

申要求撤回修例。

公民黨楊岳橋批評，這幾天發生如此大的事件，但完全看不到特首林鄭月娥有出來回應，只

有在家中做一個專訪和３分鐘的電視講話。楊岳橋指，若她是有心解決事件，就應盡快與民主派

會面，並表示現時除了政府發出官方消息，否則其他有關暫緩修例等傳言都不能相信。他強調暫

緩只是延遲一點去做，並不能接受，重申大家的訴求是要撤回修例。不過，民主派會議召集人毛

孟靜就指，不會設定死線要林鄭月娥何時回應。

人民力量慢必批評林鄭月娥完全沒有出面回應，相信現時由建制派「打兩手牌」，例如工聯

一方就堅持盡快修例，有其他建制中人則籲「慢慢來」。他希望市民勿因建制派這些「小動作」

而影響，呼籲參與星期日的遊行。毛孟靜則懷疑是建制派是在「放風」、「吹風」，但她強調擱

置是無限期的，但暫緩可以是很短時間內恢復，認為並不能接受。她要求林鄭月娥要召開一個正

式的記者會向大眾交代。

教育界葉建源認為，政府一日不作出撤回的承諾，相信社會氣氛會持續地緊張。他指責警方

的做法令人非常痛心，呼籲警方克制，而老師和學生需要照顧自己安全，未成年的學生更應留在

安全的地方。（ｃｗ）（ｚｚ）

