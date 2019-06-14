《經濟通通訊社１４日專訊》經過星期三（１２日）反對修訂《逃犯條例》的大型的示威衝
突，建制派內部出現意見分歧，不少之前支持修例的建制派議員均呼籲政府給予更多時間及討論
空間去商討修例。
行政會議召集人陳智思今日接受電台訪問時，表示現時不可能在如此激烈情況下通過修訂。
林正財及羅范椒芬也主張延遲修例。湯家驊則呼籲政府與反對雙方共同尋求解決辦法。新民黨主
席葉劉淑儀則認為政府不應屈服。消息人士透露，政府正考慮今晚宣布暫緩修例。（ｈｍ）
（ｚｚ）
14/06/2019 18:45
【移交逃犯】行會內部意見分歧，修例前路不明朗
《經濟通通訊社１４日專訊》經過星期三（１２日）反對修訂《逃犯條例》的大型的示威衝
突，建制派內部出現意見分歧，不少之前支持修例的建制派議員均呼籲政府給予更多時間及討論
空間去商討修例。
行政會議召集人陳智思今日接受電台訪問時，表示現時不可能在如此激烈情況下通過修訂。
林正財及羅范椒芬也主張延遲修例。湯家驊則呼籲政府與反對雙方共同尋求解決辦法。新民黨主
席葉劉淑儀則認為政府不應屈服。消息人士透露，政府正考慮今晚宣布暫緩修例。（ｈｍ）
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