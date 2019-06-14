【移交逃犯】政府總部今日繼續暫停開放，投標箱延遲截標時間

《經濟通通訊社１４日專訊》行政署昨日（１３日）宣布，基於保安理由，昨日和今日政府

總部暫停開放，同事無需返回政府總部工作，所有訪客活動亦會延期或取消。

而中央投標委員會亦指，由於通往「政府總部投標箱」的公眾通道受阻，原須於今日中午

１２時前放入「政府總部投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止。（ｃｗ）

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