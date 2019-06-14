【移交逃犯】香港眾志於地鐵站內跪地，籲響應罷工罷課

《經濟通通訊社１４日專訊》香港眾志成員大約１０名義工和成員，於今早９時左右，在港

鐵美孚站跪地抗議，反對修訂《逃犯條例》。

他們跪在地上，並舉起寫有「罷工、罷課、救港」字眼的牌，高叫口號呼籲市民罷工罷課，

星期日再次上街遊行。

香港眾志副主席鄭家朗表示，行動是不滿警方對付示威者的手法，希望能喚醒香港人的良知

，呼籲香港人一同參加罷工、罷課的行動。

其後有警察在地鐵站內以有機會觸犯公安條例為由，記錄跪地成員的身分證號碼及個人資料

。跪地抗議歷時約半小時後完結。（ｈｍ）（ｚｚ）

