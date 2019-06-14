【移交逃犯】蔣麗芸：延遲修例無壞處，冀有更多解說

《經濟通通訊社１４日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸認為修例完全沒有任何威脅性， 她

指逃犯條例本身已存在，是次修訂只多涵蓋內地等其他地方，而政府亦有聽取各方意見建議，再

三修改，目前只有嚴重罪行需要移交逃犯，故不需要撤回草案。但蔣麗芸也認為政府稍為延遲修

例時間並無壞處，疑因政府宣傳不足導致市民反彈大。

商界立法會議員林健鋒則認為，政府能投放更多時間解說，因仍有不同人士，包括商界也

不完全了解修例。至於逃犯條例修訂何時恢復審議，則需待政府及立法會主席梁君彥決定。

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