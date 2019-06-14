《經濟通通訊社１４日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸認為修例完全沒有任何威脅性， 她
指逃犯條例本身已存在，是次修訂只多涵蓋內地等其他地方，而政府亦有聽取各方意見建議，再
三修改，目前只有嚴重罪行需要移交逃犯，故不需要撤回草案。但蔣麗芸也認為政府稍為延遲修
例時間並無壞處，疑因政府宣傳不足導致市民反彈大。
商界立法會議員林健鋒則認為，政府能投放更多時間解說，因仍有不同人士，包括商界也
不完全了解修例。至於逃犯條例修訂何時恢復審議，則需待政府及立法會主席梁君彥決定。
（ｈｍ）（ｚｚ）
14/06/2019 17:45
【移交逃犯】蔣麗芸：延遲修例無壞處，冀有更多解說
《經濟通通訊社１４日專訊》民建聯立法會議員蔣麗芸認為修例完全沒有任何威脅性， 她
指逃犯條例本身已存在，是次修訂只多涵蓋內地等其他地方，而政府亦有聽取各方意見建議，再
三修改，目前只有嚴重罪行需要移交逃犯，故不需要撤回草案。但蔣麗芸也認為政府稍為延遲修
例時間並無壞處，疑因政府宣傳不足導致市民反彈大。
商界立法會議員林健鋒則認為，政府能投放更多時間解說，因仍有不同人士，包括商界也
不完全了解修例。至於逃犯條例修訂何時恢復審議，則需待政府及立法會主席梁君彥決定。
（ｈｍ）（ｚｚ）
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
|FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰