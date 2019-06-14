【移交逃犯】泛民明到警總遞信，譴責警暴力及促交待定性暴動理據

《經濟通通訊社１４日專訊》政府將《逃犯條例》修訂草案直上大會，惹起大批市民激烈反

對，在星期三（１２日）更演變成大型的警民衝突。民陣星期日（１６日）再發起反修例遊行。

民主派今日下午開記者會時表示，明日將會前往灣仔警察總部示威和向警務處處長盧偉聰遞信，

會譴責警方濫用暴力、要求回應憑甚麼去定性今次事件是暴動，以及交代打記者一事並道歉。他

們指，會要求警方在星期日遊行前回覆。

民主派會議召集人毛孟靜表示，民主派議員已與法政匯思等組織分工，支援在大學被捕的大

學生；而在星期日的遊行後，若有年輕人希望留守，民主派也會陪同他們。她又指，一直向香港

人，尤其是年輕人，呼籲以和平的方式抗爭，認為和平示威的感染力大於暴力。

新民主同盟的范國威籲市民「勿中建制派緩兵之計的陷阱」，希望大家星期日再次上街。他

又表示會向警方追究責任，去監警會要求立案調查近日警方的暴力行為。工黨張超雄形容，過去

幾日的不開會，是很多人、尤其是年輕人用性命換回來的，但籲大家勿掉以輕心，因立法會主席

有權隨時召開會議。

街工梁耀忠就要求警方撤銷定性今次事件為暴動，亦不能用暴動罪去檢控示威者，因今次事

件並非有預謀的行動，有很多均是由於警方挑釁。議會陣線區諾軒也要求警方停止搜捕政治犯。

（ｃｗ）（ｚｚ）

