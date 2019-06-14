《品中資－羅國森》海底撈（０６８６２）是飲食股奇葩

《品中資》近期港股受到內外衝擊，氣氛有點沉鬱。外者當然是特朗普「變臉」，令中美貿

易談判陷入僵局；內者則是近期香港因為修訂「逃犯條例」而引發的抗爭。

新股市場原先也頗熱鬧，因為部分公司想趕著６月底前上市，但這一連串不明朗因素開始波

及新股市場，其中昨日上市的太興集團（０６８１１）和嘉濤（０２１８９）均跌穿招股價，太

興跌幅更達一成二。

另外，本來是今年以來集資最大的新股，也是亞洲最大物流地產平台的ＥＳＲ，更以市況轉

差為由，將上市計劃擱置。

作為地道的香港人，我只希望大家都以平和理性的態度去處理這些敏感課題。香港的國際金

融中心地位得來不易，但失去卻可能只是當權者的一念之差。

這些都太沉重了，我想緩和一下氣氛，跟大家品評一下飲食股。我其實也算是太興的粉絲，

因為我喜歡太興的燒味，某程度上，太興是靠燒味打響名堂的。今次她上市，我本來也有點興趣

，但當看過她的招股書資料後，我便打了退堂股。

先說７年前上市的翠華（０１３１４），上市時也十分吸睛，上市初期的股價表現也很厲害

，只可惜，短短兩三年間，業績開始走樣，股價從高位回落，現價比招股價跌了七成二，真的令

人心寒。

本來，論規模和實力，現在上市的太興，比７年前的翠華好了不少，因為當年翠華上市時，

只有２６間餐廳，營業額大約７億元，剛好賺１億。但現在太興，擁有１９１間餐廳，營業額高

達３１億，去年底賺大約３億元。以上市估值大約３０億計，市往績市盈率只有１０倍，似乎很

便宜呢！



＊太興去年業績倒退＊



誰不知，原來當中有１﹒６億元是出售物業所賺的非經常性利潤時，我的心便沉下去，因為

扣除了這筆錢之後，去年只賺１﹒４億元左右，比起２０１７年是倒退的，往績市盈率其實變成

２１倍。

再深入分析，太興去年的淨利潤率只有４﹒５％，即使我算她去年是賺３億，淨利潤率也不

超過一成，可見飲食業是利潤微薄的生意。而太興的業務模式是靠多品牌策略，加上高速擴展。

她旗下的品牌除了太興燒味餐廳外，大家最熟悉的應該是茶本木，此外還有靠得住和近期冒起的

錦麗和敏華等等。

表面上，飲食業是靠量取勝的，例如一間鋪可以每年賺３００萬，只要開１０間，就賺

３０００萬，開１００間就賺３億。但實際上，這只是數字上的推算，因為飲食行業，最難控制

的就是食物質素和管理。如果擴張太快，就容易出現管理和食物質素的問題，只要其中一項出事

，就會摧毀艱苦建立的品牌形象。

不過，早前有隻中資飲食股的表現就令人刮目相看，這隻股票是去年９月才上市的海底撈（

０６８６２）。她的招股價是１７﹒８元，短短９個月左右，股價升了六成六（昨日收報

２９﹒６５元）。

當日上市時，海底撈已經被投資者形容為最「貴」的新股，因為她的每手股數是１０００股

，以１７﹒８元定價，即入場費要１７，８００元，是歷來入場費最高的新股！近年的新股入場

門檻，大部分都是３，０００－５，０００元左右。以這個門檻來說，有人形容是不想散戶參與

。

不過，海底撈上市初期的股價表現也不算突出，直到今年２月才開始起步。以現時的入場門

檻約３萬元計，我絕對相信，「識貨」之人絕對不是一般散戶，而是基金大戶。

但海底撈除了入場門檻高之外，估值也實在「貴」呀！去年上市時，海底撈的往績市盈率已

達７５倍（２０１７年賺元１１﹒９４億元人民幣，以１７﹒８元定價，市值高達９００億港元

）。



＊海底撈年增２００店靠量取勝＊



但貴還貴，她的股價還是升完又升。以昨日的股價計，海底撈的２０１８年往績市盈率更高

達９５倍。其實，如果不是去年的業績大升六成的話，海底撈的市盈率更會逾百倍。

海底撈是內地最大的火窩連鎖集團，她正正就是用我上述「方程式」去擴展業務的，因為一

家店賺３００萬，只要開１００間，就可以賺３億。

截至２０１８年底，海底撈總共有４６６間店，當中４３０間在內地，其餘則在海外，香港

也有（其中一間在油麻地的更是２４小時營業），去年全年新增店鋪近２００間，發展之迅速，

實在可以用誇張來形容。

但海底撈跟其他飲食股不同的是，因為她是經營火窩，在控制食物質素方面相對容易，因為

不涉及烹調，只需要控制食材質素，這是相對容易的。即是說，火窩店較容易控制品質，餘下來

就只是管理。

在海底撈２０１８年年報中的業務回顧中，第一句就指出，該公司的管理理念是「連住利益

，鎖住管理」，高度統一員工利益和公司利益，以激發增長活力，另外就是控制食品安全和其他

風險。

我是頗欣賞管理層這個策略的，只不過，在沒有最貴，只有更貴的情況下，我始終不想沾手

飲食股呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

