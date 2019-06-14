《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》中金上海長三角科創發展大基金昨日
（１３日）成立，該基金由中金全資子公司中金資本運營發起設立，以股權或准股權投資方式，
重點對上海及長三角地區的戰略新興產業，能源、交通、通信等基礎設施和長三角經濟一體化項
目進行布局。
中金上海長三角科創發展大基金由一隻主基金和若干隻平行基金組成，總規模不低於１００
億元人民幣，不超過２００億人幣。
14/06/2019 09:09
【駐滬專電】中金上海長三角科創發展大基金成立，總規模逾百億
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》中金上海長三角科創發展大基金昨日
（１３日）成立，該基金由中金全資子公司中金資本運營發起設立，以股權或准股權投資方式，
重點對上海及長三角地區的戰略新興產業，能源、交通、通信等基礎設施和長三角經濟一體化項
目進行布局。
中金上海長三角科創發展大基金由一隻主基金和若干隻平行基金組成，總規模不低於１００
億元人民幣，不超過２００億人幣。
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