【陸家嘴論壇】方星海：當前金融開放有三個新的特點

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》中證監副主席方星海表示，當前金融開放

有三個新的特點，一是更大規模引進境外機構投資者，最近ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ的規則正在修

改，更便於境外投資者以ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ的形式投資中國。二是現在開始逐步服務境外企

業的融資需求，滬倫通是一個很好的例子。三是今天中國企業已經到全球去運作了，中國金融服

務也要跟著中國企業到全球去。隨著對外開放的進一步推進，中國金融企業怎麼到全球布局，這

個問題會愈來愈逼切。

