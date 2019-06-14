《經濟通通訊社１４日專訊》內地５月社會消費品零售總額增長８﹒６％，高於市場預期的
８﹒１％。
國家統計局新聞發言人付凌暉表示，社會消費品零售總額的增速出現明顯加快，五一假期發
揮重要作用，但即使扣除假日因素，５月份社會消費品零售總額增速仍然保持平穩，分析其背後
的原因在於，基本生活類商品保持較快增長、升級類商品消費加快、網上零售仍快於社零總額
１０個百分點以上、汽車銷售出現由負轉正等因素共同推動消費零售總額增速比上月加快。
（ｃｔ）
14/06/2019 16:13
【數據解讀】統計局：５月消費零售增長加快，五一假期是重要作用
《經濟通通訊社１４日專訊》內地５月社會消費品零售總額增長８﹒６％，高於市場預期的
８﹒１％。
國家統計局新聞發言人付凌暉表示，社會消費品零售總額的增速出現明顯加快，五一假期發
揮重要作用，但即使扣除假日因素，５月份社會消費品零售總額增速仍然保持平穩，分析其背後
的原因在於，基本生活類商品保持較快增長、升級類商品消費加快、網上零售仍快於社零總額
１０個百分點以上、汽車銷售出現由負轉正等因素共同推動消費零售總額增速比上月加快。
（ｃｔ）
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