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14/06/2019 14:42

【聚焦數據】財政部：首５月財收增長３﹒８％，個稅大降逾３０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部公佈２０１９年５月財政收支情況，１－５月累計
，全國一般公共預算收入８９９１９億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％。其中，中央一
般公共預算收入４３３９７億元，同比增長３﹒６％；地方一般公共預算本級收入４６５２２億
元，同比增長３﹒９％。全國一般公共預算收入中的稅收收入７８４９３億元，同比增長２﹒２
％；非稅收入１１４２６億元，同比增長１６﹒１％。
　　主要收入項目情況方面，國內增值稅３０３１９億元，同比增長６﹒８％；國內消費稅７４
２２億元，同比增長２３﹒１％；企業所得稅２１０６１億元，同比增長９％；個人所得稅４７
７８億元，同比下降３０﹒７％；進口貨物增值稅、消費稅７１２３億元，同比下降１﹒６％；
關稅１１７５億元，同比下降６﹒２％。

＊首５月公共預算支出同比增長１２﹒５％＊

　　１－５月累計，全國一般公共預算支出９３０２３億元，同比增長１２﹒５％。其中，中央
一般公共預算本級支出１３４３９億元，同比增長１２﹒５％；地方一般公共預算支出７９５８
４億元，同比增長１２﹒５％。
　　全國政府性基金預算收入２４７４４億元，同比下降３﹒８％。分中央和地方看，中央政府
性基金預算收入１５７９億元，同比下降１﹒４％；地方政府性基金預算本級收入２３１６５億
元，同比下降４％，其中國有土地使用權出讓收入下降６％。政府性基金預算支出方面，全國政
府性基金預算支出２７８５７億元，同比增長３２﹒８％。（ｃａ）

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