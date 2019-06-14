【聚焦數據】財政部：首５月財收增長３﹒８％，個稅大降逾３０％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部公佈２０１９年５月財政收支情況，１－５月累計

，全國一般公共預算收入８９９１９億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％。其中，中央一

般公共預算收入４３３９７億元，同比增長３﹒６％；地方一般公共預算本級收入４６５２２億

元，同比增長３﹒９％。全國一般公共預算收入中的稅收收入７８４９３億元，同比增長２﹒２

％；非稅收入１１４２６億元，同比增長１６﹒１％。

主要收入項目情況方面，國內增值稅３０３１９億元，同比增長６﹒８％；國內消費稅７４

２２億元，同比增長２３﹒１％；企業所得稅２１０６１億元，同比增長９％；個人所得稅４７

７８億元，同比下降３０﹒７％；進口貨物增值稅、消費稅７１２３億元，同比下降１﹒６％；

關稅１１７５億元，同比下降６﹒２％。



＊首５月公共預算支出同比增長１２﹒５％＊



１－５月累計，全國一般公共預算支出９３０２３億元，同比增長１２﹒５％。其中，中央

一般公共預算本級支出１３４３９億元，同比增長１２﹒５％；地方一般公共預算支出７９５８

４億元，同比增長１２﹒５％。

全國政府性基金預算收入２４７４４億元，同比下降３﹒８％。分中央和地方看，中央政府

性基金預算收入１５７９億元，同比下降１﹒４％；地方政府性基金預算本級收入２３１６５億

元，同比下降４％，其中國有土地使用權出讓收入下降６％。政府性基金預算支出方面，全國政

府性基金預算支出２７８５７億元，同比增長３２﹒８％。（ｃａ）

