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14/06/2019 09:10

【滬倫通】報道指滬倫通料下周開通，華泰證券或搶先登陸

　　《經濟通通訊社１４日專訊》倫敦交易所首席執行官Ｄａｖｉｄ　　ＳＣＨＷＩＭＭＥＲ昨
日在陸家嘴論壇上表示，目前滬倫通的監管框架已經做好，跨境規則也已經確認，相信即將啟動
了。內媒今日引述權威人士稱，下周一（１７日）中英兩國將在倫敦開啟第十次中英經濟財金對
話，該人士預計滬倫通將在這次對話期間宣布正式啟動。
　　該人士還透露，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）有望成為第一家通過滬倫通
登陸倫交所的Ａ股公司。華泰證券在１１日曾公告，其發行ＧＤＲ的計劃已獲英國金融監管局（
ＦＣＡ）批准。（ａｃ）

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