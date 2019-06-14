【滬倫通】報道指滬倫通料下周開通，華泰證券或搶先登陸

《經濟通通訊社１４日專訊》倫敦交易所首席執行官Ｄａｖｉｄ ＳＣＨＷＩＭＭＥＲ昨

日在陸家嘴論壇上表示，目前滬倫通的監管框架已經做好，跨境規則也已經確認，相信即將啟動

了。內媒今日引述權威人士稱，下周一（１７日）中英兩國將在倫敦開啟第十次中英經濟財金對

話，該人士預計滬倫通將在這次對話期間宣布正式啟動。

該人士還透露，華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）有望成為第一家通過滬倫通

登陸倫交所的Ａ股公司。華泰證券在１１日曾公告，其發行ＧＤＲ的計劃已獲英國金融監管局（

ＦＣＡ）批准。（ａｃ）

