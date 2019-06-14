《經濟通通訊社１４日專訊》據《上海證券報》從中證監有關部門獲悉，科創板開板初期供
不應求狀況可能會比較突出，目前已有２５０萬人開通了科創板交易權限，而上市初期標的股票
數量可能比較有限。為防止股價大幅波動，科創板交易機制擬作出前５個交易日漲跌幅達到一定
幅度即實施臨停的安排，還將在連續競價階段實施限價申報。上交所將很快公布交易具體規則。
中證監主席易會滿昨日在陸家嘴論壇上亦表示，科創板開板初期市場供求不平衡，加之新的
交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。（ａｃ）
14/06/2019 09:12
【科創板】科創板將設盤中臨停及限價申報，平抑股價大幅波動
《經濟通通訊社１４日專訊》據《上海證券報》從中證監有關部門獲悉，科創板開板初期供
不應求狀況可能會比較突出，目前已有２５０萬人開通了科創板交易權限，而上市初期標的股票
數量可能比較有限。為防止股價大幅波動，科創板交易機制擬作出前５個交易日漲跌幅達到一定
幅度即實施臨停的安排，還將在連續競價階段實施限價申報。上交所將很快公布交易具體規則。
中證監主席易會滿昨日在陸家嘴論壇上亦表示，科創板開板初期市場供求不平衡，加之新的
交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。（ａｃ）
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