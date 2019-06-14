《經濟通通訊社１４日專訊》市場研究機構ＩＤＣ發布最新報告顯示，在今年第一季度，歐
洲智能手機出貨量共為５３５０萬部，同比下跌２﹒７４％，其中華為１３５０萬部，同比增長
６６﹒１３％，小米（０１８１０）２９０萬部，同比增長３３﹒２６％，為出貨量前五廠商中
唯二取得增長的廠商。（ｃａ）
14/06/2019 14:21
【華為動向】ＩＤＣ：首季歐洲智能機出貨量跌，華為小米逆勢增長
《經濟通通訊社１４日專訊》市場研究機構ＩＤＣ發布最新報告顯示，在今年第一季度，歐
洲智能手機出貨量共為５３５０萬部，同比下跌２﹒７４％，其中華為１３５０萬部，同比增長
６６﹒１３％，小米（０１８１０）２９０萬部，同比增長３３﹒２６％，為出貨量前五廠商中
唯二取得增長的廠商。（ｃａ）
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