《經濟通通訊社１４日專訊》據《德新社》報道，沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）公司宣布，
６月１５日，採用華為設備的商用５Ｇ服務在西班牙的１５個城市投入運營。即將運營商用５Ｇ
服務的西班牙城市包括馬德里、巴塞羅那、巴倫西亞等，這將使沃達豐成為西班牙市場第一個５
Ｇ網絡運營商，而西班牙也由此成為繼瑞士、英國之後，又一個開通商用５Ｇ服務的歐洲國家。
（ｗｌ）
14/06/2019 09:16
【華為動向】華為於西班牙開通商用５Ｇ服務，為歐洲第三個國家
《經濟通通訊社１４日專訊》據《德新社》報道，沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）公司宣布，
６月１５日，採用華為設備的商用５Ｇ服務在西班牙的１５個城市投入運營。即將運營商用５Ｇ
服務的西班牙城市包括馬德里、巴塞羅那、巴倫西亞等，這將使沃達豐成為西班牙市場第一個５
Ｇ網絡運營商，而西班牙也由此成為繼瑞士、英國之後，又一個開通商用５Ｇ服務的歐洲國家。
（ｗｌ）
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