《經濟通通訊社１４日專訊》商務部發布本年度第２４號公告，決定依期間復審調查結果，
自６月１４日起調整原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷稅
率，稅率為５７﹒９％－１４７﹒８％。（ｗｌ）
14/06/2019 09:37
【貿易開戰】商務部調整美國產高溫承壓用合金鋼無縫管反傾銷稅率
《經濟通通訊社１４日專訊》商務部發布本年度第２４號公告，決定依期間復審調查結果，
自６月１４日起調整原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷稅
率，稅率為５７﹒９％－１４７﹒８％。（ｗｌ）
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