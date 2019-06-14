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即市新聞

14/06/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美科技戰升溫

　　《神州縱橫》近期中美經貿戰的重點已由美稅戰轉向科技戰，華為成了美方首要打擊目標，
相關限制措施層出不窮。中國必須部署短期及長遠的應對策略，在解決困難外還轉化為的發展良
機。
　
＊美國全面出手大力打壓＊
　
　　美國對華科技戰招式主要分兩方面：供給及需求兩邊。需求方面以國安為由拒入，華為、中
興、阿里巴巴及中移動等都先後吃了閉門羹，其他企業也將受同樣對待。此外美國還採取第三方
政策力壓盟友及其他國家勿用中國產品。對華為５Ｇ施壓尤為著力，但看來效果有限。在供給方
則以斷供為武器，已出台了中企黑名單，指令美國企業不得向此等企業提供產品、技術及服務。
非美國企業同樣受限，只要提供項目內有２５％價值來自美國便被禁，以防止中國企業間接獲得
美國供給。華為受打擊尤多，可以此例說明美國打壓的影響，主要者包括：（一）晶片的製作與
設計業務。英特爾、高通等美企必要停供，連英企ＡＲＭ（為日本軟銀持有）亦受影響。（二）
網絡產品使用受限，特別是Ｇｏｏｇｌｅ的各類應用如電郵、地圖等。（三）華為被踢出國際標
準制定機構，如有關Ｗｉ－Ｆｉ及ＣＤ卡的。這些措施雖未能致華為於死地，卻也將帶來一定影
響，華為不能使用其他企業的新技術，華為新產品如手機等更不能使用美企技術。打壓除供求兩
邊外，還涉及其他方面特別是科技的合作，例如禁止華為在美國機構如大學等投資科研項目，和
美國機構與個人參與華為在全球的科研項目等，頗有堅壁清野之勢。
　
＊中國必須作出的反制行動＊
　
　　面對美國全力打壓，中國必須自衛還擊。華為老總稱反對報復美國企業，從企業角度看這無
可厚非，華為仍想保持一直發展中的合作關係，但從國家角度看則是另一回事：一是要從反擊表
態而不能生視以起對美震懾作用。二是要由做成切身之痛來挑起美國企業反對其政府。如中國以
收關稅禁入農產品打痛美國農民，但農民非其目標，只是由此製造美政府與民間矛盾。三是若打
得狠反有助推動美國及早老老實實的回到談判案上尋求妥協。四是農產還非美國經濟的關鍵部門
；但ＩＴ及科技企業卻是根基所在，打這裡對整體經濟及貿易戰乘數效應更大。
　　另一方面在報復反制外中國還要考慮短期緩衝及長期轉型之道，讓危機變商機。如華為短期
的措施是尋找替代並備足庫存，有些自美入口部件已是供一年之用。長遠措施則是由自主創新來
實現入口替代，包括自訂標準等。在這方面華為更早有準備，存有「備胎」現可轉正，確甚有遠
見。《資深評論員　凌昆》

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