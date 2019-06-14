《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日進行１０００
億元（人民幣．下同）２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行連續第三日進行２８天期逆回購，本周累計淨投放６５０億元。（ａｃ）
14/06/2019 10:26
【人行放水】人行千億逆回購利率持平，本周淨投放６５０億元
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日進行１０００
億元（人民幣．下同）２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
人行連續第三日進行２８天期逆回購，本周累計淨投放６５０億元。（ａｃ）
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