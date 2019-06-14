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14/06/2019 09:13

【華為風波】涉傳播炒作華為謠言，內地公安處罰３人

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《新華社》報道，部分網民近日在網上傳播「華為內部有美
國間諜被抓」、「華為某高層被抓」等信息，並有網絡「大Ｖ」（擁有眾多粉絲的微博認證用戶
，類似於意見領袖）跟風炒作，造成惡劣影響。報道指，有關部門核實這些信息均為謠言，華為
公司已向公安機關報案。
　　公安機關就事件，對謠言編造者吳某處以行政拘留１０日，對謠言加工傳播者倪某處以行政
拘留３日，而轉發有關信息的「大Ｖ」韓某某，則被警方予以教育訓誡。（ｅｙ）

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