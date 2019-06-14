【貿易開戰】美國拒特斯拉產品豁免關稅，被指涉中國戰略產業發展

《經濟通通訊社１４日專訊》美國電動車明星企業特斯拉申請，就其在中國生產

Ｍｏｄｅｌ ３電動車的車載電腦及顯視器豁免加徵２５％關稅，但被美國政府拒絕。外電引述

美國貿易代表處（ＵＳＴＲ）的信件稱，拒絕豁免關稅的原因是，特斯拉有關產品涉及「中國製

造２０２５」計劃。

特斯拉是中美貿易戰後首個加大在華投資的美國企業，目前正在上海建設第一間超級工廠，

因此一度成為中國官媒的宣傳工具。（ｅｙ）

