《經濟通通訊社１４日專訊》中投公司董事長彭純今日在第十一屆陸家嘴論壇分論壇上透露
，到２０１８年底，匯金公司控參股機構的總資產達到１２３萬億元（人民幣．下同），管理的
國有金融資本約４﹒３萬億元，佔中央國有金融資本的４０％。（ｗｌ）
14/06/2019 14:56
【陸家嘴論壇】中投董事長：匯金控參股機構總資產達１２３萬億元
《經濟通通訊社１４日專訊》中投公司董事長彭純今日在第十一屆陸家嘴論壇分論壇上透露
，到２０１８年底，匯金公司控參股機構的總資產達到１２３萬億元（人民幣．下同），管理的
國有金融資本約４﹒３萬億元，佔中央國有金融資本的４０％。（ｗｌ）
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