【陸家嘴論壇】中投董事長：匯金控參股機構總資產達１２３萬億元

《經濟通通訊社１４日專訊》中投公司董事長彭純今日在第十一屆陸家嘴論壇分論壇上透露

，到２０１８年底，匯金公司控參股機構的總資產達到１２３萬億元（人民幣．下同），管理的

國有金融資本約４﹒３萬億元，佔中央國有金融資本的４０％。（ｗｌ）

